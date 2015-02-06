Сегодня начинается Мюнхенская конференция: главная тема - война в Украине

Сегодня, 6 февраля, начинается 51-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 8 февраля. Конференция открывается тогда, когда безопасность и в Европе, и в мире под угрозой. Поэтому война в Украине станет главной темой трехдневного форума. Украине будет полностью посвящен второй день форума.

Форум должен стать платформой для поиска дипломатического решения войны в Украине, однако обострение ситуации заставило руководителей Германии и Франции срочно отправиться в Киев и Москву. Поэтому в Мюнхене как раз обсудят результаты встречи, сообщает ТСН.

В Мюнхен звали все высшее руководство Украины, но из-за обострения на Донбассе сюда прибудет президент Петр Порошенко и с ним глава МИД Украины Павел Климкин, пишет издание.

Как сообщает издание, утром с речью выступит федеральный канцлер Ангела Меркель, глава МИД России Сергей Лавров. После этого будет главное мероприятие конференции - так называемые президентские дебаты, где где совместно с украинским президентом выступят лидеры Литвы, Финляндии и Болгарии.

Сегодня на конференции встретятся Петр Порошенко, глава МИД России Сергей Лавров, канцлер Германии Ангела Меркель и госсекретарь США Джон Керри

Очень большая в этот раз делегация из США: вице-президент Джо Байден прилетает с госсекретарем Джоном Керри и с десятком сенаторов, среди которых и Джон Маккейн, который призывает помочь Украине оружием.

Учитывая развитие событий, это мнение поддерживают теперь и в Европе. Так, председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер убежден - только предоставление Украине летального оружия может заставить Москву к миру. Начинается конференция сегодня после обеда, заголовок первой дискуссии - "Кто готов к гибридной войне".

Напомним, 5 февраля, в Киеве состоялось расширенное заседание с участием Президента Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда.