Шушкевич о Путине: бандит, который действует не разумом, а силой

Экс-спикер Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич (1991-1994), который поставил подпись под Беловежским соглашением и прекратил существование СССР, считает президента РФ Владимира Путина бандитом, развязавшим агрессию против Украины и способным повторить это же и в отношении Беларуси.

Об этом белорусский оппозиционер рассказал в интервью изданию Camarade.biz.

— Когда распадался СССР и создавалось СНГ, велись ли между республиками какие-то разговоры о территориальных претензиях?

— Никогда этот вопрос не возникал, потому что идиотов тогда было меньше, чем сейчас. Тогда прекрасно знали и помнили, что такое Ялтинская конференция, что такое послевоенные договоренности, понимали, что надо придерживаться своих границ.

И внутри Союза были четко определены границы. А если они кому-то не нравятся, то лучше бы они искали другие способы самоутвердиться, чем изменять границы с помощью оружия.

— Конфликт в Украине вы предвидели?

— Я это не мог предвидеть. То, что профессиональный шпион будет вести себя как бандит, предположить сложно. Я думал, что он сначала действует разумом, а не силой.

— А вы можете представить, что Россия повторит в Беларуси украинский сценарий?

— С этим, как оказалось, бандитом, может. Путин может не удержаться. Экономика России трещит по всем швам. Если не торгуешь нефтью, российскому руководству, видимо, делать нечего. Поэтому дальше все спорят не о промышленности и о том, как развивать сельское хозяйство, а как регулировать финансовые потоки и решать финансовые вопросы.

То есть, они превратились в банкиров, не располагая достаточно могучими финансовыми средствами.

— Неужели России будет мало проблем с Украиной?

— Конечно. России Украины, может так получится, будет мало, ведь жизнь российских граждан ухудшается. Возможно, решат и дальше самоутверждаться при помощи разгорания вооруженных конфликтов.

Напомним, что Шушкевич ранее заявил, что президент РБ Александр Лукашенко - раб Путина и подчинится ему в случае прямого вторжения российских войск в Украину.