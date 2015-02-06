Россия испытывает на Донбассе новое оружие - СМИ

Россия использует конфликт на Донбассе для испытания новое оружие. РФ поставляет боевикам современное противотанковое оружие и новые комплексы противовоздушной обороны.

"Сюда входят не только ракетные комплексы "Бук", которые обвиняют в уничтожении рейса Малайзийских авиалиний МН17, но и такие как "Стрела", который используется на меньших высотах и дистанциях", - говорится в статье ВВС, сообщает Украинская правда.

Издание напоминает, что после короткого и победного конфликта с Грузией в 2008 году, российское военное руководство поняло, что его армия сильно отстала в ключевых сферах ведения современной войны.

После этого РФ потратила 7 лет для перевооружения и теперь тестирует свое оружие на Донбассе.

"Два ключевых примера: использование беспилотных летательных аппаратов для наблюдения и наводки и применение средств радиоэлектронной борьбы", - пишет издание.

Обе эти технологии были признаны слабыми местами российской армии в 2008 году, а теперь широко применяются на Донбассе.

Издание пишет, что украинская армия значительно отстает в системе связи.

"Результатом является то, что их связь постоянно заклинивает, и ее могут использовать для установления местоположения с помощью российского оборудования. Это может привести к тому, что украинские силы становятся мишенью для русской артиллерии", - пишет издание.

Как известно, ранее экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей заявлял, что Россия использует Донбасс как полигон для испытания нового оружия. А в ВСУ заявляли, что Россия испытывает на востоке Украины новейшее оружие, которое пробивает все бронежилеты, а также может использоваться в легких пулеметах.

Напомним, ранее советник президента Владимир Горбулин отмечал, что Россия использует конфликт на востоке Украины для испытаний нового оружия, отработки новых тактических приемов ведения боевых действий и получения военными частями и подразделениями боевого опыта.