Немцов назвал Путина параноиком: он санкций не боится

Российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что если в ходе визита в Москву канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олландом не смогут договориться с главой РФ Владимиром Путиным, то война на востоке Украины разгорится с новой силой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если Меркель и Олланд не договорятся с Путиным о мире, война разгорится с новой силой. Дипломатия закончится", - отметил политик.

По его мнению, после этого "у Запада не останется ничего, кроме поставок оружия Украине". "А это большая война…", - подчеркнул Немцов.

"Параноик санкций не боится. Он боится потерять власть. А еще он боится умереть. Полномасштабная война увеличивает его личные риски. И это дает шанс на договоренности", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.