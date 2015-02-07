Меркель не верит в выполнение договоренностей по Донбассу: Россия нарушила мир и порядок

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нет гарантий выполнения новых договоренностей по Украине.

Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), сообщает УНИАН.

"Нет теоретических гарантий, есть только опыт того, что обещается, должно выполняться. После Минских соглашений мы утратили много иллюзий... Есть большое разочарование, есть необходимость дальнейших шагов, но, учитывая этот опыт, я не могу говорить о гарантиях. Мы договариваемся о чем-то. Пока у нас недостаточно положительный опыт в выполнении таких договоренностей. Я не могу говорить о конкретных договоренностях, могу лишь сказать, что надо по-прежнему продолжать попытки", - сказала Меркель, отвечая на вопросы участников конференции.

В то же время Меркель заявила, что военным путем кризис в Украине не преодолеть, и Россия должна внести свой вклад в разрешение ситуации.

"Более года мы переживаем кризис в Украине. Кризис, который поставил под вопрос миропорядок во всем мире. Действия России нарушили мир и порядок, и принципы совместного существования в Европе. Была нарушена целостность, нарушены принципы международного права", - сказала Меркель.

По словам канцлера ФРГ, никто не заинтересован в расколе Европы. "Мы хотим построить безопасность в Европе совместно с Россией, не против России... Россия должна внести свой вклад в разрешение кризиса в Украине. Военными путями этот кризис мы не сможем решить. Поэтому здесь требуется предпринять шаги на осуществление Минских договоренностей. Это также переговоры, которые прошли недавно в Киеве и в Москве... После вчерашних переговоров совместно с президентом (Франции Франсуа) Олландом (в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным) мы еще не знаем, добьемся ли мы успеха, но я считаю, что этот визит имел смысл", - сказала Меркель.

Напомним, что на MSC отправился и Президент Петр Порошенко, который должен выступить в 16.00 по Киеву.