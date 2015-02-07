В Мюнхене начались переговоры Порошенко, Меркель и Байдена

Порошенко уже встретился с генсеком НАТО.
В Мюнхене, где проходит 51-ая конференции по безопасности (MSC) начались трехсторонние переговоры Президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и вице-президента США Джо Байдена.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Твиттере.
"В Мюнхене начались трехсторонние переговоры Порошенко, Меркель и Байдена", - написал он.
Также Цеголко сообщил, что Порошенко провел встречу с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом.
Напомним, что на MSC Порошенко, который должен выступить в 16.00 по Киеву.
Фото: @STsegolko