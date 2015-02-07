У Порошенко рассказали о встрече с Меркель и Байденом: говорили о Донбассе

В городе Мюнхен (Германия) в ходе трехсторонних переговоров Президент Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Джозеф Байден обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что политики обговорили развитие переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в контексте последних совместных предложений по выполнению минских договоренностей.

Обратим внимание, что они были наработаны на встрече Порошенко с Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом во время их переговоров в Киеве.

"Президент Порошенко, канцлер Меркель и вице-президент Байден скоординировали дальнейшие шаги и подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня и продолжения диалога по воплощению в жизнь всех пунктов минских договоренностей", - отмечается в сообщении.

При этом стороны подчеркнули необходимость соблюдения общей трансатлантической позиции по ситуации в нашей стране.

"Президент Украины, канцлер ФРГ и вице-президент также скоординировали позиции накануне заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко прибыл в Германию для участия в 51-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (MSC).

Фото: facebook.com