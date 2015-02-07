Байден об агрессии России: Украина имеет право защищаться

Вице-президент США Джозеф Байден прокомментировал агрессию России в Украине, заявив, что у нашей страны есть право защищаться.

Об этом он сообщил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНИАН.

"Мы не верим в военное решение украинского кризиса. Мы также не верим, что у России есть право поступать так, как она поступает. Мы должны построить мир", - отметил политик.

При этом Байден выразил мнение, что "минские соглашения представляют собой хороший путь к мирному урегулированию конфликта в Украине".

"…мы должны оценивать Россию по тому, что она делает, а не потому, что она подписывает", - считает вице-президент США.

Также он подчеркнул, что государства не должны повторять конфликты прошлого. "Мы должны сохранить решимость и единство в поддержке Украины", - сказал американский политик.

Напомним, ранее Джозеф Байден заявил, что Россия продолжает эскалацию конфликта в Украине, посылая туда наемников и танки.