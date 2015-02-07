Порошенко рассказал, из-за чего на Донбассе обостряется ситуация

Президент Петр Порошенко заявил, что нехватка оборонительного вооружения приводит к эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Укринформ.

"Я знаю, что многие эксперты спорили, что военная помощь спровоцирует дальнейшую агрессию. Но мы видим, что наоборот - нехватка защиты способствует эскалации ситуации", - отметил глава государства.

По его мнению, "чем более сильная наша защита, тем мы более убедительны в нашей дипломатии".

В то же время Президент объяснил, что нашей стране необходимо оружие лишь для того, чтобы эффективнее защищаться от внешнего агрессора.

"Я думаю, что есть недоразумения. Сейчас возникает вопрос о летальном оружии для Украины, а мы лишь говорим об оружии для защиты. Например, радар. Мы не хотим иметь это оружие, чтобы кого-то убивать, а просто хотим сделать защиту моей страны эффективнее", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко показал паспорта и военные билеты российских солдат, найденные на территории Украины. Фото смотрите здесь.