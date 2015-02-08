Ярема написал заявление об отставке - СМИ

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема после критики в Верховной Раде, в частности, и от "Блока Петра Порошенко", написал президенту заявление об отставке еще в пятницу.

Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию шла сообщает ТСН.

В течение трех недель свои подписи под требованием отправить генпрокурора в отставку поставили 39 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко".

Официального подтверждения информации об отставке Виталия Яремы пока нет.

Напомним, в Раде инициировали отставку генпрокурора еще в середине января.