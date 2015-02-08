Луценко заявил о хрупком шансе восстановления мира на Донбассе: на уступки наемникам РФ не пойдем

Украина никогда не согласится с тем, чтобы государственную границу на Донбассе контролировали не украинцы, и это не может быть предметом компромиссов.

Об этом сказал лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, пишут "Подробности".

"Мы никогда не пойдем на то, чтобы украинско-российскую границу контролировали не украинцы. Никакие миротворческие войска, ни совместное патрулирование с Российской Федерацией, никакие другие варианты не могут принести мир, если государственный контроль будут осуществлять не Вооруженные силы Украины и Государственная пограничная служба", - сказал он.

Луценко отметил, что компромиссом для оккупированной сегодня части Донбасса может быть значительное самоуправление, увеличенные гуманитарные, экономические права.

"Чьи патрули на улицах той трети Донбасса, которая оккупирована? Компромиссом может быть то, что там могут быть местные жители, но там должны быть украинская Национальная гвардия и МВД", - добавил он.

Напомним, Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие для того, чтобы она могла противостоять российскому агрессору.