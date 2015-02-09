Путин обвинил США в конфликте на Донбассе и назвал условия для стабилизации в Украине

Украинский кризис стал результатом действий США и их союзников.

Такое заявление сделал Владимир Путин в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", пишет русская служба ВВС.

"Украинский кризис возник не по российской вине. Он стал следствием попыток США и их западных союзников - которые посчитали себя "победителями" в "холодной войне" - навязывать повсюду свою волю", - сказал он.

"Мы видели, как натовская инфраструктура все ближе перемещается к российским границам, как игнорируются интересы России", - заявил президент.

"Мы неоднократно предупреждали США и их западных партнеров о пагубных последствиях вмешательства во внутренние дела Украины, но к нашему мнению не прислушались", - заявил он.

Путин также заявил, что избранный властями Украины путь разрешения ситуации на востоке страны тупиковым и чреватым большой катастрофой.

Ключевым условием для начала стабилизации ситуации он назвал прекращение Киевом военной операции в Донецкой и Луганской областях и отказ от попыток экономически блокировать Донбасс.

"Важнейшим условием стабилизации ситуации является незамедлительное прекращение огня, так называемой антитеррористической, а по сути карательной операции на юго-востоке Украины", - сказал Путин.

По его словам, "попытки Киева оказывать экономическое давление на Донбасс, блокировать его жизнедеятельность лишь осложняют ситуацию".

"Это тупиковый путь, чреватый большой катастрофой", - считает российский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко, Меркель, Олланд и Путин договорились встретиться в Минске 11 февраля.