Если Путин применит на Донбассе авиацию, то реакция США будет мгновенной – экс-посол

Если Россия начнет применять авиацию, то ответ Соединенных Штатов будет быстрым.Последнее обострение ситуации на Донбассе часть экспертов объясняет тем, что Кремль уже готовится перевести войну в новый формат и задействовать авиацию, начать бомбардировки.

Об этом сказал бывший посол США в Украине и один из тех, кто призвал президента Обаму все-таки помочь Украине оружием Джон Хербст, сообщает ТСН.

"Конечно, все опасаются этой ситуации, что война в Украине становится все более открытой. То есть эта агрессия уже становится неприкрытой. И сейчас уже становится более четко понятно, что делает Москва. Есть риск, что Москва может применить воздушные силы. Но в принципе здесь четко прослеживается рука Кремля.

Мы видим, что Россия ведет такую войну. Наш отчет (президенту Обаме о ситуации в Украине) не рекомендует применение противовоздушных средств, поскольку это приведет к еще большей эскалации. Но мы об этом говорим в любом случае. И я думаю, что если Путин будет применять воздушные войска, то тогда реакция Америки будет быстрой", - заверил бывший посол США в Украине.

Напомним, председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн призвал немедленно предоставить Украине оружие.

видео: ТСН