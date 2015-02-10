Генерал США назвал сильнейшее оружие против России и слабые стороны ее армии

Самое сильное оружие против российской агрессии - правда и публичная информация. И украинское правительство должно пропускать через себя много информации, прежде чем делать какие-то заявления.

Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Косово, американский генерал в отставке Уэсли Кларк в интервью ТСН.

"То, что я бы советовал: украинское правительство должно быть очень хорошо организованным, пропускать через себя очень много информации прежде, чем делать какие-то заявления, действия должны быть хорошо управляемые и координированные. И еще: самое сильное оружие - сила правды. Публичная информация", - сказал Кларк.

Он также считает, что российский народ понимает, что вся кампания агрессии в отношении Украины исходит от Владимира Путина, и что если бы не он, россияне ее не поддержали бы.

Кларк призывает украинцев объяснять своим российским родственникам, что на самом деле происходит в Украине.

"Я бы хотел и вдохновить, и попросить украинцев, которые имеют родственников в России, о персональных переговорах, персональных разговорах, даже несмотря на весь негатив. Каждый день вы должны объяснять, что вы видите", - сказал Кларк.

По его мнению, российские военные имеют ряд слабых сторон в противостоянии с украинцами.

Прежде всего, речь идет о несостоятельности россиян в боях, а также их не очень хорошая натренированность.

При этом, Кларк добавляет, что ВС РФ имеют и сильные стороны. "У них действительно хорошее базовое снаряжение, они хорошо адаптируются и ориентируются в восточной Украине. Хотя то, что мы видим сейчас, демонстрирует несработанность и то, что они на самом деле не настолько хорошо тренированы. У них неплохое и современное оружие, оно легче. Они умело интегрируют в свои собственные разработки западные компоненты, то есть, их приборы ночного видения, те, что они используют сейчас, они в оригинале пришли с Запада. Так же, как и танк Т-90", - добавляет он.

Американский военный также считает, что российские военные не столь убедительно воюют, а украинские позиции в отношении россиян в любом случае более удачные.

"И они как раз годятся для того, чтобы попадать в самые уязвимые места", - отметил Кларк.

Напомним, ранее Кларк отмечал, что украинская армия неприятно удивила президента РФ Владимира Путина и должна нанести врагу максимальных потерь для того, чтобы заставить противника идти на переговоры.