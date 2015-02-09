Меркель пригрозила Путину не препятствовать поставкам оружия из США в Украину - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила Президенту России Владимиру Путину до среды определиться с отношением к мирному плану по Украине, иначе, Германия не будет препятствовать планам США по поставкам летального оружия в Украину, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Об этом передает РБК-Украина.

Меркель считает, что на встрече "нормандской четверки" в Минске в среду Путин должен согласиться с мирным планом, который ему предложили Германия и Франция, сказано в сообщении.

По их словам, в том случае, если Россия на минском саммите отвергнет новую "дорожную карту", Меркель пригрозила введением новых санкций против российских компаний и расширением списка лиц, чьи счета за рубежом будут заморожены, пишет издание.

Меркель также заявила Путину, что в случае отказа России от мирного плана, Германия не будет препятствовать планам США по поставкам летального оружия на Украину. При этом канцлер ФРГ официально заявляет, что выступает против этой идеи, подчеркивается в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вашингтоне пройдут переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Бараком Обамой относительно конфликта в Украине.