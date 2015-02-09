Кабмин утвердил рекордный оборонный заказ на 2015 год: в 6 раз больше предыдущего - СМИ

9 февраля 2015, 16:47

Оборонный заказ является рекордным по бюджету за всю историю Украины.

Кабмин утвердил рекордный оборонный заказ

В понедельник, 9 февраля, правительство утвердило Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на 2015 год, которым определяется перечень образцов техники и вооружений, их количество, необходимые бюджетные средства, а также конкретные оборонные предприятия, на которых в течение года будут выполняться работы.

Об этом передает ZN.UA.

Документ был принят на закрытом заседании правительства под грифом "Совершенно секретно". Данный заказ является рекордным по бюджету за всю историю Украины. Сумма заказа в 6 раз превышает ассигнования прошлого года.

Но общая сумма заказа может значительно увеличиться после разработки Минфином механизма выдачи государственных гарантий предприятиям-участникам оборонного заказа. На данный момент подобный механизм только разрабатывается.

Кроме того, Кабинетом министров принято решение, позволяющее оперативно принимать решение о внесении изменений в ГОЗ в течение нескольких часов.

По данным ЗН, ориентирован госзаказ на закупку бронетехники у отечественных предприятий бронетанковой отрасли, поставки отечественных систем высокоточного оружия, средств радиоэлектронной борьбы.

До 15% средств из общей суммы ассигнований будут направлены на закупку вооружений за рубежом. Кроме того, в ГОЗ предусматривается проведение ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию систем управления подразделениями вооруженных сил, а также средств связи.

На утверждение этого важного документа Кабмину потребовалось 40 дней.

"Без этого документа ни одно военное ведомство не имеет права тратить соответствующие бюджетные средства, не имеет права заключать с оборонными предприятиями договоров (контрактов) на выполнение работ. Соответственно, разработка, изготовление и поставка техники задерживается - для всех силовых структур Украины: для армии, Нацгвардии, СБУ, пограничников, разведок ...", - сказано в материале.

В условиях войны Государственный оборонный заказ должен был быть утвержден правительством безотлагательно, в течение суток после принятия бюджета. "Для этого проект нужно готовить заблаговременно, параллельно с утверждением государственного бюджета. Тем более, что потребности войск и возможности оборонки известны", - подчеркивается в информации.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко пообещал увеличить госзаказы для военных заводов Украины.

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