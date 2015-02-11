"Азов" пошел в наступление: занял Широкино и атакует Саханку

Утром, 10 февраля, силы антитеррористической операции начали наступление в сторону Новоазовска Донецкой области и взяли под контроль Широкино, которое находится в 20 км от Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении полка "Азов" на страницах в соцсети.

"Утром полк "Азов" начал наступательную операцию в сторону Новоазовска. По состоянию на 8:00 было занято н.п. Широкино. Высокая интенсивность ведения огня. С обеих сторон применяется оружие разного калибра. Враг задействовал бронетехнику.

Российская авиация трижды перелетала границу, однако удар по нашим силам не наносила.

"Азов" разворачивает наступление на Саханку, что также в пределах 20км от Мариуполя ", - отмечается в сообщении полка.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в районе Дебальцево Донецкой области ситуация резко осложнилась. Российские войска и террористические группы за последние трое суток смогли резко нарастить ударную мощь своих фланговых тактических групп и с 9 февраля перешли к активным наступательным действиям.

По его информации, противник смог оттеснить украинские войска по нескольким направлениям, в частности, заняв позиции в районе н.п.Логвиново.