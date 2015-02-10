Силы АТО прорвали оборону и откинули боевиков на "дороге жизни" под Дебальцево

В зоне антитеррористической операции на Донбассе украинские военнослужащие деблокировали в районе Логвиново участок дороги между Дебальцево и Артемовском Донецкой области, которую называют "дорогой жизни".

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

"К месту ведения боевых действий подтягиваются военные резервы и техника. Все штурмовые действия со стороны боевиков успешно отбиты силами АТО", - отметили в ведомстве.

Как заверили в военном ведомстве, ситуация вокруг Дебальцево находится под контролем ВСУ. Сейчас происходит перегруппировка сил и средств для ведения дальнейших боевых действий.

"Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Силами украинских военнослужащих террористам нанесен значительный ущерб. Боевики понесли потери в живой силе и технике", - отметили в Минобороны.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что в районе Дебальцево Донецкой области ситуация резко осложнилась. Российские войска и террористические группы за последние трое суток смогли резко нарастить ударную мощь своих фланговых тактических групп и с 9 февраля перешли к активным наступательным действиям.

По его информации, противник смог оттеснить украинские войска по нескольким направлениям, в частности, заняв позиции в районе н.п.Логвиново.

Видео: Військове телебачення України