Штаб АТО: российский "гумконвой" привез авиационные топливозаправщики, возможна провокация

В составе 13-го российского "гуманитарного конвоя" на территорию Украины въехали минимум два авиационных топливозаправщика с авиационным горючим.

Об этом со ссылкой на руководство в штабе АТО сообщает УНИАН.

"Отдельная авиатехника украинских соединений и воинских частей, которая находилась на территории АР Крым, во время аннексии РФ попала под контроль российской стороны. При этом, неоднократно сообщалось, что российские военные сохранили на самолетах маркировку, которая свидетельствует о принадлежности их к ВС Украины", - говорится в сообщении.

"Существует большая вероятность того, что данная авиационная техника с украинскими знаками будет использована для воздушного удара по одному из российских "гуманитарных конвоев", уничтожения объектов инфраструктуры оккупированных боевиками населенных пунктов и ракетных ударов по колоннам беженцев с целью дискредитации ВС Украины в международном сообществе", - считают в штабе АТО.

"Подобная провокация с "гуманитарным конвоем" создаст для РФ формальное основание для "официального" ввода регулярных "миротворческих" частей на территорию Донбасса", - предупреждают украинские военные.