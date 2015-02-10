Теракт в Краматорске: погибли 11 человек, 58 – ранены

В результате обстрела Краматорска погибли 7 жителей города и 4 военных, в городе много раненых, заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады Украины.

Об этом передает УНИАН.

Она отметила: "К сожалению, среди гражданского населения на сегодня погибло 7 человек и более 20 находятся будет с тяжелыми ранениями, из которых 9 - в критическом состоянии, а 4 среди раненых - это дети".

Геращенко отметила, что сегодня среди военных потери - 4 бойца и "есть много раненых".

По состоянию на 16.00 количество раненых в результате обстрела боевиками Краматорска возросло до 58 человек, сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

"Общее количество раненых в результате обстрела - 58 человек (гражданские и военные)", - отмечается в сообщении.

Геращенко отметила, что президент Украины Петр Порошенко дал поручение руководству АТО и правительства, чтобы "все силы сейчас были брошены на помощь гражданскому населению, на то, чтобы оказать первую медицинскую помощь".

По ее словам, местная больница должна получить все необходимые лекарства для оказания помощи раненым.

Геращенко отметила, что ВР должна дать оценку тому, что происходит на востоке Украины. По ее словам, совершенно очевидно, что "террористы пытаются таким образом сорвать минские переговоры, которые должны состояться в среду, 11 февраля, а также террористы хотят запугать мирные города Украины, гражданское население, наших военных, государство Украина и весь мир шантажировать русским оружием".

Вместе с тем Главная военная прокуратура по факту артиллерийского обстрела Краматорска террористами начала уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре отметили, что на данный момент следователями Управления Главной военной прокуратуры в зоне АТО осуществляется осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства обстрела, устанавливается степень тяжести нанесенных ранений военных и гражданских.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики накрыли Краматорск из "Смерчей": перед обстрелом над городом сбили беспилотник.