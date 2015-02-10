Минюст объявил конкурс на 46 вакансий руководителей облуправлений юстиции

В Министерстве юстиции Украины 10 февраля стартовал открытый конкурс на занятие вакантных должностей в территориальных органах юстиции.

Об этом сообщила журналистам в Киеве первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

По словам Севостьяновой, были проведены беседы с 85 руководителями всех областных управлений органов юстиции, большая половина из них ушли из органов юстиции по результатам тестирования.

"Большинство из действующего состава не смогли на высоком уровне показать свои профессиональные качества или мы почувствовали отсутствие желания изменять систему на местах. Поэтому сегодня мы объявляем беспрецедентный конкурс на 46 вакантных руководящих должностей на территории всей Украины. Такого никогда не было за всю историю министерства юстиции, так как назначение руководящего состава - это номенклатура министра, и министр в областях назначал людей, которых считал достойными этих должностей", - отметила Севостьянова.

Она объяснила, что открытый конкурс на занятие вакантных должностей в областях будет проходить на протяжении 30 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Первый замглавы Минюста уточнила, что вакантны 11 должностей руководителей территориальных органов юстиции, в 17 областях нет заместителей руководителей, которые будут курировать направление выполнения решения судов. Еще в 14 областях, по ее словам, нет заместителей, курирующих направление работы в сфере регистрации.

"Мы всех приглашаем на этот открытый конкурс. И сегодня открываем кадровый центр, в который можно подать необходимые документы, чтобы пройти процедуру тестирования' после этого - собеседование с кадровой комиссией. Если мы увидим, что вы - квалифицированный мотивированный юрист, который хочет приобщиться к нашей команде реформаторов, - мы ждем вас", - обратилась Севостьянова.

Она акцентировала внимание на том, что требования к кандидатам сведены только к двум критериям - пять лет стажа в сфере права и высшее юридическое образование.