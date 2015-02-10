В СНБО назвали количество жертв обстрела Краматорска: использовались кассетные боеприпасы

По предварительным данным в результате обстрела Краматорска Донецкой области сегодня погибли 15 человек, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.



Об этом передает пресс-служба СНБО.



По словам Турчинова, Краматорск обстреляли из современной российской системы залпового огня с использованием кассетных боеприпасов.



"То, что позволяют себе террористы, озверело обстреливая наши мирные города и уничтожая ни в чем не повинных гражданских людей, давно перешло грань человечности. Они превратились в зверей, в которых есть только один инстинкт - убивать. Поэтому и отношение к ним, как на международном уровне, так и во время освобождения нашей земли, должно быть соответствующим: как к бешеным зверям", - подчеркнул секретарь СНБО.



Напомним, ранее сообщалось, что боевики накрыли Краматорск из "Смерчей": перед обстрелом над городом сбили беспилотник.



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