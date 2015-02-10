В Минске договорились о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения - СМИ

В ходе заседания в Минске участники контактной группы согласовали схему отвода тяжелого вооружения, договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.



"На переговорах в Минске согласована схема отвода тяжелого вооружения, стороны также договорились о режиме прекращения огня и контроль за его исполнением", - сообщил он.



Встреча в Минске завершилась, ее участники никаких заявлений для прессы не сделали.



Также, по данным источника, участники контактной группы обсуждали государственный строй Донбасса и проведение местных выборов.



Напомним, ранее сообщалось, что в Минске проходит встреча контактной группы по Донбассу.