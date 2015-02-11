В Минске состоится решающий раунд переговоров по Украине: в Европе сомневаются в их успешности

Сегодня, 11 февраля, лидеры Украины, Германии, Франции и России проведут в Минске встречу для обсуждения урегулирования конфликта на Донбассе.

На встрече в так называемом "нормандском формате" планируется присутствие президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также президента Франции Франсуа Оланда, пишет Новое время.

По словам президента Украины Петра Порошенко, запланированная на завтра встреча в Минске в "нормандском формате" может стать одним из последних шансов остановить конфликт на Востоке Украины.

Однако в Европарламенте сомневаются в успешности Минских переговоров, сообщает 5 канал.

Депутаты Европарламента во время дебатов по Украине отметили на невыполнении Кремлем мирных договоренностей.

Это, по мнению европарламентариев, знаменует финал стратегического партнерства между ЕС и Россией, пишет издание.

"Большинство участников дебатов сомневаются, что переговоры в Минске, запланированы на 11-е февраля, будут успешными. Потому призвали коллег размышлять над дальнейшими шагами сдерживания России и защиты украинской и общеевропейской безопасности", - говорится в сообщении.

Основным оружием ЕС депутаты до сих пор считают санкции, а вот Украине предоставлять оружие пока не спешат.

"Если переговоры в Минске провалятся, мы должны обсудить альтернативу, мы должны обсудить, что это на самом деле означает, когда мы говорим, что украинцы имеют право защищаться. Если идея Евромайдана, идея свободы, справедливости и верховенства права терпит поражение, а именно это стоит на кону, - терпит поражение и часть Европы", - заявила депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс.

Ранее, поздней ночью 10 февраля, после паузы, контактная группа по деэскалации конфликта в Донбассе после перерыва вернулась к переговорам в Минске.

Российские СМИ ранее сообщали, что в ходе заседания в Минске участники контактной группы согласовали схему отвода тяжелого вооружения, договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением.