Порошенко озвучил общее требование Украины и ЕС на переговорах в Минске: это самая важная встреча

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что от результатов сегодняшнего саммита в Минске в "нормандском формате" будет зависеть, удастся ли остановить агрессора дипломатическим путем и вместе с представителями Евросоюза будут настаивать на безусловном прекращении огня на Донбассе.

Об этом он заявил во время расширенного заседания Кабинета министров, пишет УНИАН.

"И могу сказать, что за время работы на посту президента у меня, наверное, не было и не будет более важной встречи, чем сегодняшняя в Минске.

И все вы понимаете, что от результатов саммита будет зависеть, удастся ли нам остановить агрессора дипломатическим путем, или мы будем переходить на совершенно другой режим", - сказал президент.

При этом Порошенко в очередной раз подчеркнул, что он является президентом мира.

Порошенко уверяет, Украина и Евросоюз на саммите "нормандской четверки" в Минске будут настаивать на безусловном прекращении огня на востоке Украины.

"Могу вас заверить, что Украина и Европейский Союз выступят с единой позицией на Минском саммите. Мы будем говорить одним голосом, и ключевая позиция - мы отмечаем и настаиваем: нам необходимо безусловное, без каких-либо предварительных требований, прекращение огня", - сказал глава государства.

По его словам, возможно, сегодня наиболее важная дата в истории нашего государства, и заверил при этом, что Украина хочет мира.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что готов к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны в случае эскалации конфликта. Украинцам надо быть готовыми к двум вариантам развития событий на Донбассе: к миру и защите своей земли.

Как известно, 11 февраля в Минске планируется встреча лидеров стран "нормандской четверки" - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

фото: 112 Украина