Американский генерал обвинил Россию в активных военных действиях под Дебальцево

Россия напрямую вторглась на территорию Украины и ее войска активно действуют под Дебальцево.

Такое мнение высказали специалисты вооруженных сил США, сообщает Газета.ру. со ссылкой на Reuters.

Во время выступления на военной базе в Польше, командующий группировкой войск США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес заявил: "Это очевидно по количеству обмундирования и типам оборудования, что имеет место прямое российское военное вторжение в районе Дебальцево", — заявил, выступая

По его словам, со стороны России у границы с Украиной сосредоточены десять батальонов.

Между тем российские власти продолжают заявлять, что никаких российских войск на территории Украины нет.

Напомним, боец батальона спецназа "Киев-2" Игорь Савчук сообщил, что после мощных ударов сил АТО российские военные отошли от перекрестка "Дебальцевский крест" на трассе, связывающей Дебальцево с Артемовском.

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