Боевики никак не угомонятся: атакуют силовиков, но безуспешно

В среду, 11 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили обстреливать позиции силовиков из "Градов", минометов и артиллерии.

Об этом говорится на странице пресс-центре АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что Дебальцевское направление остается самой "горячей точкой" на востоке нашей страны.

"Сам город сегодня террористы обстреляли 14 раз из "Градов" и артиллерии. В населенном пункте разрушена инфраструктура и жилые дома", - отметили силовики.

По их данным, также преступники неудачно пытались атаковать позиции сил АТО вблизи Новотроицкого, дважды - в районе Чернухино, Каменки и Дебальцево.

"Активизировались боевики и на Мариупольском направлении. В течение дня они дважды обстреляли поселок Чермалык. Все атаки врага наши подразделения успешно отразили и никаких позиций не потеряли", - резюмировали в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что одно из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Новоласпа Донецкой области (находится под поселком Тельманово) уничтожили блокпост боевиков и склад их боеприпасов.