В Минске изменился формат переговоров по Донбассу

В Минске переговоры представителей "нормандской четверки" - президенты РФ, Украины, Франции и канцлер ФРГ - по урегулированию ситуации на Донбассе продолжились в расширенном формате.

Об этом пишет Новое Время со ссылкой Интерфакс-Украина.

По данным агентства, к Владимиру Путину, Петру Порошенко, Франсуа Олланду и Ангеле Меркель присоединились главы МИД их государств.

"После встречи четырех лидеров стран в узком формате, к ним присоединились министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции", - сообщили журналисты, отметив, что пока никакой информации о деталях переговоров нет.

Обратим внимание, что мероприятие проходит без присутствия сотрудников СМИ.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам минских переговоров насчет урегулирования ситуации на Донбассе стороны намерены подписать итоговый документ.