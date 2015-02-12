Порошенко в Минске договорился о скором освобождении Савченко

Украинская летчица Надежда Савченко, которая с лета прошлого года находится в России за решеткой по надуманным обвинениям, вскоре будет освобождена.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, комментируя итоги минских переговоров, со ссылкой на западные СМИ сообщает РИА Новости.

"Было соглашение об освобождении пилота украинских ВВС Савченко", - заявил Порошенко, однако детали пока не уточняются.

При этом адвокаты украинки заверили, что ее освобождение может быть проведено множеством разных способов: начиная от официальной амнистии и заканчивая признанием ошибки следствия.

Такое заявление сделал ее адвокат Николай Полозов, передает РИА Новости.

"Я очень рад, что такое соглашение достигнуто. Мы увидимся с ней сегодня, в крайнем случае завтра и подробно это обсудим", - сказал юрист.

Что касается вариантов освобождения Савченко – есть "масса вариантов".

"Это и амнистия, и помилование, обмен в формате "всех на всех". Кроме того, следствие может сказать, что ошиблось, и это преступление совершил кто-нибудь другой", - отметил адвокат.

Напомним, Савченко уже два месяца голодает в московском СИЗО, требуя немедленного возвращения в Украину.

Своей вины она не признает, считая дело сфабрикованным.