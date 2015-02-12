Силовики штурмуют Логвиново, есть шансы на успех - Семенченко

Украинские военные проводят штурм Логвиново, которые заняли террористы-смертники.

Об этом написал народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Несколько часов назад начался утренний штурм населенного пункта Логвиново. Части ВСУ при поддержке бронетехники проводят операцию по деблокированию трассы Артемовск- Дебальцево. Стянуты значительные силы, есть все шансы на успех", - добавил он.

При этом Семенченко добавил, что все заявления о взятии Логвиново являются дезинформацией населения и президента Петра Порошенко.

Напомним, что вчера вечером возле Логвиново были уничтожены 28 спецназовцев, еще 42 получили ранения, а девять - пропали без вести.

Больше о ситуации на Дебальцевском плацдарме и боях на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".