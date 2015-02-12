В Украину ночью проползли 50 танков, десятки "Градов", "Смерчей" и "Ураганов" и бронемашин

Ночью, 12 февраля, украинскую границу в районе пропускного пункта "Изварино" незаконно пересекли 50 танков, по 40 единиц "Градов", "Смерчей" и "Ураганов" и БТРов.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Несмотря на заявления чиновников РФ об отсутствии российской военной техники и военнослужащих на территории Украины, в ночь на 12 февраля в районе Изварино произошло очередное перемещение через российско-украинскую границу полусотни танков, четырех десятков РСЗО" Град "," Ураган "," Смерч "и такого же количества БТРов ", - подчеркнул он.

Как сообщает сайт Informator, 11 февраля, вечером на объездной дороге города Луганска была замечена группировка российской военной техники. В начале колонны ехал автомобиль сопровождения с проблесковыми маячками, за ним двигались 8 танков, 4 БМП, 1 БТР, 5 тентованных грузовиков и один топливозаправщик.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук писал о том, что ситуация в районе Дебальцево Донецкой области продолжает оставаться напряжённой. В ходе суток наблюдался манёвр противника силами и средствами на левый фланг плацдарма, а также к его южной части.

видео: Informator