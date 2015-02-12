Рада ликвидировала УБОП, транспортную и ветеринарную милицию

Верховная Рада проголосовала за реформу органов МВД и ликвидировала Главное управление по борьбе с организованной преступностью, ветеринарную и транспортную милицию.

Об этом сообщает "Украинская правда".

За принятие законопроекта 1550, который был инициирован Кабмином, проголосовали 288 депутатов.

В пояснительной записке было указано, что организованная преступность в том виде, в котором она была в конце ХХ века, практически перестала существовать, трансформировавшись в новые формы криминальной активности.

Поэтому существование таких подразделений в системе МВД потеряло свою актуальность, поскольку фактически борьбой с организованными формами преступности занимаются почти все подразделения блока криминальной милиции.

"Этот законопроект предварительно реформистский. Он начинает оптимизацию реформы в МВД", - заявил председатель профильного комитета Андрей Кожемякин.

Вместе с тем Рада оставила за собой право осуществлять контроль над деятельностью МВД.

Депутаты будут делать это путем ежегодного заслушивания главы МВД о состоянии борьбы с преступностью, а профильный комитет – путем заслушивания министра раз в полгода.

Ранее этот законопроект в Раде представила заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, отметив, что в МВД намерены расформировать все спецподразделения и создать единый спецназ вроде американского SWAT.