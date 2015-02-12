Украинская армия освободила Логвиново, идет зачистка - Семенченко

Украинская армия взяла штурмом поселок Логвиново Донецкой области. Тот самый, блокирующий трассу Артемовск- Дебальцево. Остались незначительные очаги сопротивления сейчас подавляются.

Об этом написал народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

По его информации, части батальона "Донбасс" проводят зачистку поселка и прилегающего участка трассы.

Напомним, 11 февраля вечером возле Логвиново были уничтожены 28 спецназовцев, еще 42 получили ранения, а девять - пропали без вести.

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