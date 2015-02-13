Порошенко: до мира еще ой как далеко, нет твердой уверенности в выполнении Минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что нет уверенности в том, что Минские договоренности будут выполняться, сказал он в учебном центре Национальной гвардии в Новых Петровцах Киевской области.

Об этом передает УНИАН.

"Нам удалось достичь договоренностей, которые дают надежду, что события на Донбассе из горячей стадии перейдут наконец в состояние политического урегулирования. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий и чтобы я не производил впечатления наивного человека. Нам до мира еще ой как далеко. И твердой уверенности, что условия мира, которые подписаны в Минске, твердо будут выполняться, нет ни у кого", заявил он.

Президент также рассказал о состоявшихся в Минске переговорах.

"Но особенность вчерашних договоренностей - что переговоры проводились не в рамках Трехсторонней контактной группы, а непосредственно президентом Франции, президентом Украины, канцлером Германии с президентом РФ Путиным. И есть надежда, что отныне, все же, ситуация пойдет по пути деэскалации, прекращения огня, отвода тяжелого оружия, и именно этот путь, я надеюсь, приведет нас к миру", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее в Кремле отказались выполнять Минские соглашения: РФ не является стороной конфликта.