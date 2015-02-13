Азаров вспомнил свое премьерство: рассказал о повышении зарплат и пенсий

Бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что пребывая на посту, он 16 раз повышал зарплаты и пенсии украинцев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время бывший политик уточнил, что он перестал быть премьером год назад.

"Прошел год с того дня, когда я ушел с поста премьер-министра Украины...", - отметил Азаров.

При этом, по его словам, "все то, что произошло потом в Украине", якобы вызывает у него "боль и тревогу за судьбу нашего народа".

"Ведь в те четыре года, что я был премьер-министром, гривна, цены, тарифы были стабильными, а зарплаты и пенсии я повышал 16 раз, один раз в квартал. Я строил жилые дома, школы, больницы, детские сады, аэропорты, мосты", - рассказал экс-премьер.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в розыск экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и ряд других экс-чиновников по подозрению в разворовывании средств в особо крупных размерах.