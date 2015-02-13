Порошенко привлек Саакашвили к реформированию Украины: возглавил новый орган

В пятницу, 13 февраля, своим указом Президент Петр Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил его главой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обратим внимание, что новосозданный орган является консультативным, его основная задача - наработка предложений и рекомендаций по осуществлению и внедрению реформ на основе лучшего международного опыта.

"Мы достаточно долго думали, как лучше использовать знания, опыт и уникальные ноу-хау Михаила Саакашвили... В Грузии он смог реформировать фактически все сферы экономической, политической и общественной жизни", - отметил Порошенко.

"До недавнего времени Михаил был, по сути, внештатным консультантом Украины по вопросам реформ. И сегодня, наконец, он получит официальный статус", - добавил Президент.

Саакашвили, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что на Украину сейчас смотрит весь континент, и многое в мире будет зависеть от украинских реформ.

"Мы не победим, если не построим сегодня новую Украину и не воплотим в жизнь новые реформы... Если новая Украина осуществится, то Грузия также будет свободной", - сказал он.

Напомним, ранее СМИ писали, что Михаил Саакашвили якобы назначен председателем Совета советников по международным вопросам при президенте Украины Петре Порошенко.

Фото: Facebook.com