ГПУ изменила порядок назначения местных прокуроров: Шокин хочет проверить их профуровень

Новый генеральный прокурор Виктор Шокин своим приказом частично изменил порядок рассмотрения материалов о назначении на должности прокуроров областей и их заместителей, а также городских, районных, межрайонных и районных в городах прокуроров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины сообщает УНИАН.

Теперь, в соответствии с приказом, материалы на назначение указанных прокуроров будут согласовывать все замы генпрокурора. Кроме того, кандидаты будут проходить соответствующие собеседования для выяснения профессионального уровня и подготовленности к исполнению служебных обязанностей на руководящих должностях.

Таким образом, назначения будут осуществляться только после тщательного изучения кандидатур каждым из замов генпрокурора, говорится в сообщении.

Как считают в ГПУ, изменение порядка назначения позволит значительно повысить уровень требований к профессиональным качествам кандидатов, которые претендуют на занятие руководящих должностей в региональных прокуратурах и избавиться от практики единоличного принятия решений.

Напомним, когда Президент Петр Порошенко представил коллективу ГПУ Шокина, глава государства подчеркнул, что главной задачей ведомства является расследование убийств участников Майдана.