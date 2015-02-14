Боевики пытаются захватить новые территории, атакуют позиции силовиков, карта зоны АТО

Ситуация в районе проведения Антитеррористической операции характеризуется обострением военного противостояния между боевиками и украинскими подразделениями.

Об этом говорится в сообщении ИАЦ СНБО.

Террористы продолжают перемещать на территорию Украины дополнительные силы и накапливать военную технику и боеприпасы, говорится в сообщении.

При поддержке регулярных подразделений РФ боевики пытаются до 00:00 15 февраля решить важные для себя тактические задачи по расширению контролируемых территорий, прежде всего на Дебальцевском направлении, о чем свидетельствует продолжение ожесточенных боев вблизи Дебальцево. Боевики 16 раз обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град", артиллерии, минометов и танка позиции сил АТО, указали в СНБО.

Украинские военные отбили нападение террористов в районе с. Чернухино, с. Троицкое и с. Миус Луганской области, добавили в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что военные России готовят "помощь" боевикам, развернули системы ПВО под Дебальцево.

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