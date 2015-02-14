"Котла" под Дебальцево не будет: силы АТО взяли под контроль ключевую дорогу – Семенченко

Силы Антитеррористической операции взяли под контроль дорогу Артемовск-Луганское-Лозовое-Дебальцево, предотвратив образование окружения в районе Дебальцево, сообщил народный депутат Украины, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня бои шли с нарастающим ожесточением. Мы взяли под контроль дорогу Артемовск-Луганское-Лозовое-Дебальцево, теперь ни о каком котле не может быть и речи. Противник удерживает трассу Дебальцево-Артемовск через Логвиново, где террористы оборудовали опорный пункт", - написал Семенченко.

"В течение нескольких дней террористы пытались перерезать все коммуникации ВСУ, растянув от Углегорска ( кто то там говорил что он типа под нашим контролем?) до Логвиново. Пытались пойти дальше, но им надавали по ушам, сожгли кучу техники и план "Барбаросса" провалился.

Очень серьезно террористы обстреливали Дебальцево, Луганское, досталось и Артемовску. Получили ответку", добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики пытаются захватить новые территории, атакуют позиции силовиков.

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