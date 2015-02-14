В ОБСЕ рассказали о мерах по контролю за прекращением огня на Донбассе

Все участники "минских договоренностей" будут предпринимать все необходимые меры для практической реализации минских соглашений и деэскалации конфликта на Донбассе. К такому решению пришли участники видеоконференции между трехсторонней контактной группой (Украина, РФ и ОБСЕ) с представителями ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные ОБСЕ.

В частности, договоренность касается боевых действий в непосредственной близости от Дебальцево и Мариуполя.

"Особый акцент был сделан на полном уважении положений о прекращении огня, которые должны строго соблюдаться с 00:00 15 февраля, а также выводе тяжелого вооружения", сказано в сообщении.

Кроме того было решено, что Трехсторонняя контактная группа будет проводить дальнейшие консультации с представителями ДНР и ЛНР на регулярной основе "в целях содействия полному осуществлению минских соглашений от 5 и 19 сентября 2014 года и пакета мер от 12 февраля 2015 года", подчеркнули в ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудил прекращение огня с Обамой, Меркель и Олландом: договорились о координации усилий.