Провокация на Донбассе: боевики обстреляли территорию России

Накануне начала перемирия на Донбасее боевики открыли огонь в сторону Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Местные жители сообщают, что боевики из района населенного пункта Безымянный открыли огонь с РСЗО БМ-21 "Град" в направлении Самсоново, близ Новоазовска.

Сейчас оба этих населенных пункта находятся под контролем незаконно вооруженных формирований. Это очередная провокация со стороны террористов, чтобы обвинить в обстрелах силы АТО", - говорится в сообщении.