В Украину вторгся 14-й "гумконвой" России: едет в захваченные Донецк и Луганск

В воскресенье, 15 февраля, на территорию Украины вторгся 14-й "гуманитарный конвой" России в составе двух колонн грузовиков, которые начали движение в сторону захваченных Донецка и Луганска.

Об этом сообщил замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов, пишет РИА Новости.

В то же время российский чиновник заявил, что грузы якобы были оформлены на таможне.

"На двух пограничных пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" завершено таможенное оформление грузов. Две колонны пересекли границу, одна из них следует в Луганск, вторая - в Донецк", - отметил Воронов.

По его словам, в Луганск будет доставлено более 900 тонн груза и столько же - в Донецк. Также в МЧС заверили, что везут в города продукты питания, медикаменты и стройматериалы.

"Всего в два региона более 170 автомобилей везут более 1,8 тысячи тонн гуманитарной помощи", - сказал замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что Россия под видом "гуманитарных конвоев" продолжает поставлять боевикам Донбасса оружие.