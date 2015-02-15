Боевики грубо нарушают перемирие: Дебальцево за день накрывали 42 раза - эксперт

Российские войска и террористические группы продолжают грубо нарушать условия Минских договоренностей относительно прекращения огня.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Террористы, российские наемники и военнослужащие РФ ведут обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов фактически из всех видов вооружений – стрелкового, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. Осуществляются попытки атак со стороны противника" – пишет Тымчук.

"Наиболее активно противник ведет обстрелы на Дебальцевском направлении. В частности, с 00.00 до 15.00 (15.02.2015) на данном направлении зафиксировано 42 обстрела:

- 16 - из минометов (районы н.п.Золотое, Чернухино, Луганское, Каменка, Дебальцево, Ольховатка, Горское);

- 4 - из стрелкового оружия и гранатометов (районы н.п.Санжаровка, Чернухино);

- 11 - из ствольной артиллерии (Попасная, Золотое, Чернухино, Санжаровка, Нижняя Лозовая, Дебальцево, Миус (артобстрел длился 3 часа 35 мин.), Луганское);

- 5 - из танков (Чернухино, Дебальцево);

- 6 – из РСЗО (Дебальцево, Чернухино, Санжаровка)", - отметил он.

"Кроме того, на Дебальцевском направлении за этот период времени противник осуществил 4 попытки наступления, атаковав позиции украинских войск в районе н.п. Чернухино.

Менее напряженная ситуация на Донецком и Луганском направлениях, где российско-террористические войска также грубо нарушают режим прекращения огня.

В частности, в районе н.п.Донецк с 00.00 до 15.00 (15.02.2015) зафиксировано 3 обстрела позиций украинских войск (1 – из стрелкового оружия и гранатометов в районе ДАП, 1 – из стрелкового оружия в районе н.п.Пески, 1 – артиллерийский удар в районе н.п.Опытное).

Кроме того, зафиксировано 2 обстрела боевиками ДНР и наемниками РФ гражданских объектов в н.п.Донецк (8.25 и 15.10 – минометные обстрелы кварталов города). Также террористы ДНР нанесли удары по гражданским объектам в н.п.Попасная в 00.15 из РСЗО. Во всех трех случаях удары произведены по районам, где нет позиций украинских войск", - подчеркнул эксперт.

"На Луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов (3 из минометов – в районе н.п.Тошковка и Новотошковское, 4 обстрела из стрелкового оружия в районе н.п.Счастье, Новотошковское, Жолобок, 1 раз из РСЗО) ", - пишет Тымчук.

"Мариупольском направлении зафиксировано активное проведение противником воздушной разведки. В районе н.п.Саханка зафиксирован огонь из танков российско-террористических войск", - подчеркнул нардеп.

Напомним, боевики так называемой ДНР заявляют, что имеют право обстреливать Дебальцево.