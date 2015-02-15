Боевики пытаются захватить Дебальцево: наращивают силы со стороны Горловки и Углегорска

В штабе обнародовали хронологию обстрелов с 00:00 до 18:17 15 февраля. Боевики более 90 раз обстреляли позиции силовиков.
Несмотря на Минские договоренности о прекращении огня на Донбассе, боевики наращивают силы со стороны Горловки и Углегорска с целью захватить Дебальцево.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"Боевики планируют захватить Дебальцево. Для этого со стороны Горловки и Углегорска они подтягивают силы", - заявил спикер АТО Анатолий Стельмах.
В штабе также сообщают, что боевики получили задание спровоцировать украинских военных и сорвать мирные договоренности.
Также в штабе обнародовали хронологию обстрелов с 00:00 до 15:05 15 февраля.
В течение дня боевики более 60 раз обстреляли позиции сил АТО.
"В общем, в течение дня незаконные вооруженные формирования более 60 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
В штабе АТО отмечают, что наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается на Дебальцевском направлении.
Дебальцевское направление:
00:30 - из минометов обстреляли Золотое;
00:38 - из гранатометов западные окраины Чернухино;
00:38 - из стрелкового оружия вели огонь по Санжаровке;
01:20 - артиллерия врага пыталась попасть по позициям наших войск вблизи Попасной; 01:35 - минометного обстрелу подверглись позиции украинских бойцов вблизи Чернухино;
01:44 - населенный пункт Золотое обстреляла артиллерия;
01:45 - артиллерийскому обстрелу подверглись позиции украинских бойцов вблизи Чернухино;
01:59 - позиции украинских бойцов вблизи населенного пункта Золотое обстреляла артиллерия;
02:30 - огонь с миномета велся по Луганскому;
07:27 - огонь с миномета велся по населенному пункту Каменка;
07:31 - с миномета обстреляли позиции наших войск в Дебальцево;
07:32 - с миномета обстреляли позиции наших войск в Чернухино;
07:33 - с миномета обстреляли позиции наших войск в Чернухино;
07:55 - по городу Дебальцево стрелял миномет;
08:00 - миномет бил по населенному пункту Каменка;
08:20 - Чернухино обстреливали БРДМ и из гранатометов;
08:40 - позиции украинских воинов вблизи Чернухино атаковал танк;
09:00 - миномет обстреливали Ольховатку;
09:00 - 14:27 - по позициям украинских воинов вблизи Чернухино велся огонь из миномета;
09:00 - зафиксирован минометный обстрел восточной окраине Чернухино;
09:05 - вражеские силы совершили попытку штурма Чернухино;
09:05 - Дебальцево обстреливали из танка и артиллерии;
09:30 - из миномета велся огонь по восточной окраине Чернухино;
10:00 - 13:35 - вражеская артиллерия била по населенному пункту Миус;
10:00 - южная окраина Дебальцево обстреляли из миномета;
10:15 - западная окраина Дебальцево подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"; 10:20-14:27 - противник штурмовал позиции украинских сил в районе западной окраины Чернухино;
10:45-13:45 - зафиксировано огонь миномета по населенному пункту Каменка;
10:46 -"Град" накрыл западную окраину Дебальцево;
11:00 - вражеские силы штурмовали украинских воинов вблизи Чернухино;
11:07 - 14:05 - велся огонь по южной окраине Санжаровка из артиллерии;
11:00 - с миномета обстреляли окраину Дебальцево;
11:20 - Луганское подверглось минометному обстрелу;
11:25 - Луганское обстреляла артиллерия;
11:25 - 12:10 - артиллерия вела огонь по позициям украинских воинов вблизи населенного пункта Луганское;
11:25-13:20 - из артиллерии обстреляли Нижнюю Лозовую;
11:42 - Санжаровка потерпела огня артиллерии;
12:15 - танки вели огонь по западной окраине Дебальцево;
12:50 - по Чернухино били из "Града";
13:12 - южную окраину Санжаровки обстреляли из РСЗО БМ-21"Град";
13:17 - южную окраину Санжаровки обстреляли из артиллерии;
14:45 - Чернухино обстреляла артиллерия;
14:56 - западная окраина Дебальцево потерпела огня из "Града";
14:58 - с миномета вели обстрел по Горному;
15:02 - западная окраина Дебальцево потерпела огня из "Града";
15:05 - танк противника бил по западной окраине Дебальцево.
15.02 - из "Града" обстреляли западную окраину Дебальцево;
15.05 - танк наносил удары по западной окраине Дебальцево;
15.15 - южная окраина Дебальцево претерпела обстрелов из минометов;
15.30 - артиллерийские удары враг наносил по южной окраине Малоорловка;
15.30 - артиллерия противника била по Дебальцево;
15.50 - "Грады" накрыли огнем южную окраину Дебальцево;
15.50 - БМ-21 вновь бил по Дебальцево;
15.58 - противник обстреливал из стрелкового оружия позиции наших войск вблизи Малоорловка;
16.00 - враждебные минометы вели огонь по населенному пункту Золотое;
16.10 - из минометов обстреляли Чернухино;
16.10 - по позициям украинских бойцов вблизи Чернухино били из артиллерии;
16.12 - артиллерийские системы террористов наносили удары по Попасной;
16.18 - Дебальцево претерпело обстрела из "Градов";
16.20 - огнем из реактивных систем залпового огня накрыли Чернухино;
16.34 - Дебальцево претерпело обстрела из "Градов";
16.35 - артиллерия врага била по Луганскому;
16.38 - минометного обстрела претерпело Дебальцево;
16.44 - Дебальцево претерпело обстрела из "Градов";
16.48 - 17.00 минометного обстрела претерпело Дебальцево;
16.55 - Дебальцево обстреляли из "Градов";
16.50-17.15 - под минометным огнем оказалась Еленовка;
17.18 - огнем из реактивных систем залпового огня накрыли Чернухино;
17.20 - минометного обстрела претерпело Чернухино;
18.06 - Попасную обстреляли из "Градов";
18.17 - Попасную обстреляли из "Градов";
18.17 - огнем из реактивных систем залпового огня накрыли Дебальцево.
Донецкое направление:
10:00 - из стрелкового оружия и гранатометов террористы вели огонь по метеовышке аэропорта Донецк,
10:05 - окраину Песков обстреляли из стрелкового оружия;
10:49 - вражеская артиллерия вела огонь по населенному пункту Опытное.
17.29-17.34 - боевики из стрелкового оружия вели огонь по северной окраине Песок;
17.30-17.35 - Пески обстреляли из гранатометов.
Луганское направление:
01:32 - с миномета обстреляны позиции украинских воинов возле Тошковки;
02:00 - с миномета обстреляны позиции украинских воинов возле Тошковки;
06:40 - из стрелкового оружия вели огонь по Счастью;
11:30 - из гранатометов обстреляли Новотошковское;
11:30 - огонь из стрелкового оружия боевики вели по Желобку;
12:18 -"Грады" накрыли южную окраину Горного;
14:25 - по Новтошковскому стреляли из стрелкового оружия;
14:55 - Новтошковское обстреляли из минометов. Сообщается, что боевики также целенаправленно ведут огонь по городах и поселках, где нет позиций сил АТО.
16.20 - из вооружения противотанковых управляемых ракет террористы открыли огонь по восточной окраине Новотошковское;
17.30-17.33 - из минометов обстреляли северную окраину Новотошковское.
"Так, в 08:25 и в 15:10 террористы из минометов был обстрелян город Донецк.
Также, в 00:15 населенный пункт Попасная потерпел вражеских ударов из реактивных систем залпового огня "Град", - сообщили в АТЦ. В АТЦ отмечают, что "эта хронология подтверждает, что враг не придерживается мирных обязательств, и с каждым днем старается захватить как можно больше наших территорий".
Напосмним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что российские войска и террористические группы продолжают грубо нарушать условия Минских договоренностей относительно прекращения огня.