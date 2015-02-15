Боевики пытаются захватить Дебальцево: наращивают силы со стороны Горловки и Углегорска

Несмотря на Минские договоренности о прекращении огня на Донбассе, боевики наращивают силы со стороны Горловки и Углегорска с целью захватить Дебальцево.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Боевики планируют захватить Дебальцево. Для этого со стороны Горловки и Углегорска они подтягивают силы", - заявил спикер АТО Анатолий Стельмах.

В штабе также сообщают, что боевики получили задание спровоцировать украинских военных и сорвать мирные договоренности.

Также в штабе обнародовали хронологию обстрелов с 00:00 до 15:05 15 февраля.

В течение дня боевики более 60 раз обстреляли позиции сил АТО.

"В общем, в течение дня незаконные вооруженные формирования более 60 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается на Дебальцевском направлении.

Дебальцевское направление:

00:30 - из минометов обстреляли Золотое;

00:38 - из гранатометов западные окраины Чернухино;

00:38 - из стрелкового оружия вели огонь по Санжаровке;

01:20 - артиллерия врага пыталась попасть по позициям наших войск вблизи Попасной; 01:35 - минометного обстрелу подверглись позиции украинских бойцов вблизи Чернухино;

01:44 - населенный пункт Золотое обстреляла артиллерия;

01:45 - артиллерийскому обстрелу подверглись позиции украинских бойцов вблизи Чернухино;

01:59 - позиции украинских бойцов вблизи населенного пункта Золотое обстреляла артиллерия;

02:30 - огонь с миномета велся по Луганскому;

07:27 - огонь с миномета велся по населенному пункту Каменка;

07:31 - с миномета обстреляли позиции наших войск в Дебальцево;

07:32 - с миномета обстреляли позиции наших войск в Чернухино;

07:33 - с миномета обстреляли позиции наших войск в Чернухино;

07:55 - по городу Дебальцево стрелял миномет;

08:00 - миномет бил по населенному пункту Каменка;

08:20 - Чернухино обстреливали БРДМ и из гранатометов;

08:40 - позиции украинских воинов вблизи Чернухино атаковал танк;

09:00 - миномет обстреливали Ольховатку;

09:00 - 14:27 - по позициям украинских воинов вблизи Чернухино велся огонь из миномета;

09:00 - зафиксирован минометный обстрел восточной окраине Чернухино;

09:05 - вражеские силы совершили попытку штурма Чернухино;

09:05 - Дебальцево обстреливали из танка и артиллерии;

09:30 - из миномета велся огонь по восточной окраине Чернухино;

10:00 - 13:35 - вражеская артиллерия била по населенному пункту Миус;

10:00 - южная окраина Дебальцево обстреляли из миномета;

10:15 - западная окраина Дебальцево подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"; 10:20-14:27 - противник штурмовал позиции украинских сил в районе западной окраины Чернухино;

10:45-13:45 - зафиксировано огонь миномета по населенному пункту Каменка;

10:46 -"Град" накрыл западную окраину Дебальцево;

11:00 - вражеские силы штурмовали украинских воинов вблизи Чернухино;

11:07 - 14:05 - велся огонь по южной окраине Санжаровка из артиллерии;

11:00 - с миномета обстреляли окраину Дебальцево;

11:20 - Луганское подверглось минометному обстрелу;

11:25 - Луганское обстреляла артиллерия;

11:25 - 12:10 - артиллерия вела огонь по позициям украинских воинов вблизи населенного пункта Луганское;

11:25-13:20 - из артиллерии обстреляли Нижнюю Лозовую;

11:42 - Санжаровка потерпела огня артиллерии;

12:15 - танки вели огонь по западной окраине Дебальцево;

12:50 - по Чернухино били из "Града";

13:12 - южную окраину Санжаровки обстреляли из РСЗО БМ-21"Град";

13:17 - южную окраину Санжаровки обстреляли из артиллерии;

14:45 - Чернухино обстреляла артиллерия;

14:56 - западная окраина Дебальцево потерпела огня из "Града";

14:58 - с миномета вели обстрел по Горному;

15:02 - западная окраина Дебальцево потерпела огня из "Града";

15:05 - танк противника бил по западной окраине Дебальцево.

15.02 - из "Града" обстреляли западную окраину Дебальцево;

15.05 - танк наносил удары по западной окраине Дебальцево;

15.15 - южная окраина Дебальцево претерпела обстрелов из минометов;

15.30 - артиллерийские удары враг наносил по южной окраине Малоорловка;

15.30 - артиллерия противника била по Дебальцево;

15.50 - "Грады" накрыли огнем южную окраину Дебальцево;

15.50 - БМ-21 вновь бил по Дебальцево;

15.58 - противник обстреливал из стрелкового оружия позиции наших войск вблизи Малоорловка;

16.00 - враждебные минометы вели огонь по населенному пункту Золотое;

16.10 - из минометов обстреляли Чернухино;

16.10 - по позициям украинских бойцов вблизи Чернухино били из артиллерии;

16.12 - артиллерийские системы террористов наносили удары по Попасной;

16.18 - Дебальцево претерпело обстрела из "Градов";

16.20 - огнем из реактивных систем залпового огня накрыли Чернухино;

16.34 - Дебальцево претерпело обстрела из "Градов";

16.35 - артиллерия врага била по Луганскому;

16.38 - минометного обстрела претерпело Дебальцево;

16.44 - Дебальцево претерпело обстрела из "Градов";

16.48 - 17.00 минометного обстрела претерпело Дебальцево;

16.55 - Дебальцево обстреляли из "Градов";

16.50-17.15 - под минометным огнем оказалась Еленовка;

17.18 - огнем из реактивных систем залпового огня накрыли Чернухино;

17.20 - минометного обстрела претерпело Чернухино;

18.06 - Попасную обстреляли из "Градов";

18.17 - Попасную обстреляли из "Градов";

18.17 - огнем из реактивных систем залпового огня накрыли Дебальцево.

Донецкое направление:

10:00 - из стрелкового оружия и гранатометов террористы вели огонь по метеовышке аэропорта Донецк,

10:05 - окраину Песков обстреляли из стрелкового оружия;

10:49 - вражеская артиллерия вела огонь по населенному пункту Опытное.

17.29-17.34 - боевики из стрелкового оружия вели огонь по северной окраине Песок;

17.30-17.35 - Пески обстреляли из гранатометов.

Луганское направление:

01:32 - с миномета обстреляны позиции украинских воинов возле Тошковки;

02:00 - с миномета обстреляны позиции украинских воинов возле Тошковки;

06:40 - из стрелкового оружия вели огонь по Счастью;

11:30 - из гранатометов обстреляли Новотошковское;

11:30 - огонь из стрелкового оружия боевики вели по Желобку;

12:18 -"Грады" накрыли южную окраину Горного;

14:25 - по Новтошковскому стреляли из стрелкового оружия;

14:55 - Новтошковское обстреляли из минометов. Сообщается, что боевики также целенаправленно ведут огонь по городах и поселках, где нет позиций сил АТО.

16.20 - из вооружения противотанковых управляемых ракет террористы открыли огонь по восточной окраине Новотошковское;

17.30-17.33 - из минометов обстреляли северную окраину Новотошковское.

"Так, в 08:25 и в 15:10 террористы из минометов был обстрелян город Донецк.

Также, в 00:15 населенный пункт Попасная потерпел вражеских ударов из реактивных систем залпового огня "Град", - сообщили в АТЦ. В АТЦ отмечают, что "эта хронология подтверждает, что враг не придерживается мирных обязательств, и с каждым днем старается захватить как можно больше наших территорий".

Напосмним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что российские войска и террористические группы продолжают грубо нарушать условия Минских договоренностей относительно прекращения огня.