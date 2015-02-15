Комбат Береза рассказал о возможном Дебальцевском "котле" и кадровых чистках в Генштабе

Есть малая, но зыбкая надежда на перемирие. Украина должна начать отводить войска от линии разграничения на Донбассе в соответствии с Минских договоренностей только тогда, когда это сделают по другую сторону фронта Россия и боевики.

Об этом сказал народный депутат и командир батальона "Днепр-1" Юрий Береза, сообщает ТСН.

"На самом деле, я бы не спешил говорить об отводе артиллерии и тяжелой техники. Перед этим надо убедиться, что Россия должна отвести технику. Ведь мы - на своей земле, а они - на чужой", - сказал Береза.

Нардеп считает, что нужно уволить руководство украинского Генерального штаба, ведь "Генштаб не работает стратегически. Надо сменить руководство. Надо предложить несколько стратегий. У нас нет четкой стратегической линии". Причинами побед добровольческих батальонов комбат назвал то, что у них есть стратегия, а их военные действия происходят не по старым "советским" сценариям.

Что касается прогнозов о возможном "котле" в Дебальцево Донецкой области, то Береза уточнил, что "если сейчас Российская Федерация усилит силы, то это возможно. Есть малая, но зыбкая надежда на перемирие".

Напомним, ранее в штабе АТО отметили, что боевики наращивают силы со стороны Горловки и Углегорска с целью захватить Дебальцево.

видео: ТСН