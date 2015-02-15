Под Дебальцево в ответ на танковые атаки боевиков работает артиллерия сил АТО - Генштаб

Селезнев отметил, что к бойцам "под белым флагом приходили "казачки", которые предлагали бойцам сдаться.
Под Дебальцево боевики из танков обстреливают позиции сил АТО, которые удерживает батальон "Кривбасс".
Эту информацию подтвердил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет Украинская правда.
По его словам, к бойцам "под белым флагом приходили "казачки", которые предлагали бойцам сдаться.
"Но у нас позиция четкая. Наши бойцы заняли позиции и стоят там, где и были. По тем, кто наступает, работает наша артиллерия. Есть наступление боевиков и есть ответная реакция", - добавил Селезнев.
Напомним, ранее "Главред" сообщал, что боевики выдвинули ультиматум военнослужащим 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс", которые служат в Дебальцево - оставить свои позиции до 23.00 и уйти без оружия. В противном случае террористы обещают уничтожить батальон.