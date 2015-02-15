Под Дебальцево в ответ на танковые атаки боевиков работает артиллерия сил АТО - Генштаб

Под Дебальцево боевики из танков обстреливают позиции сил АТО, которые удерживает батальон "Кривбасс".

Эту информацию подтвердил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет Украинская правда.

По его словам, к бойцам "под белым флагом приходили "казачки", которые предлагали бойцам сдаться.

"Но у нас позиция четкая. Наши бойцы заняли позиции и стоят там, где и были. По тем, кто наступает, работает наша артиллерия. Есть наступление боевиков и есть ответная реакция", - добавил Селезнев.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что боевики выдвинули ультиматум военнослужащим 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс", которые служат в Дебальцево - оставить свои позиции до 23.00 и уйти без оружия. В противном случае террористы обещают уничтожить батальон.