Россия "протаскивает" в ООН резолюцию, подменяющую суть минских соглашений - СМИ

15 февраля 2015, 23:43

По его словам, Россия пытается возложить всю ответственность за мирный процесс исключительно на Украину.

Россия будет пытаться "протащить" через Совбез ООН свой собственный вариант резолюции по Донбассу, который не совпадает с Минскими соглашениями.

Об этом  сообщил журналист Press AV Андрей Васильев Громадському ТВ.

По его словам, Россия пытается возложить всю ответственность за мирный процесс исключительно на Украину. Также российский вариант резолюции требует, чтобы Украина первой после прекращения огня отвела войска на 50 километров. Кроме того, Москва также хочет полностью снять с себя обещания данные в Минске и требует права поставлять в Украину так называемые "гуманитарные конвои".

"Однако члены Совбеза все знают, чем оборачиваются эти "гуманитарные конвои". Конечно же текст с российским вариантом не пройдет", - подчеркнул журналист.

По его словам, если Россия продолжит настаивать на своей редакции резолюции, то послы США и Великобритании могут воспользоваться своим правом вето и просто ее заблокировать.

Между тем, глава представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев сообщил, что члены Совбеза ООН проводят консультации по проекту резолюции относительно ситуации в Украине, пишет УНИАН.

"Продолжаются консультации относительно "коллективного" проекта резолюции СБ ООН по Украине. К российскому проекту есть много замечаний", - сообщил Сергеев.

По его словам, "пустой проект резолюции СБ ООН в отношении Украины нам не нужен".

"Работаем над его наполнением", - отметил глава представительства.

РНапомним, ранее глава МИД Франции Лоран Фабиус рассказал некоторые подробности переговоров в Минске, отметив, что наибольшие споры были по двум пунктам.

Видео: Громадське Телебачення

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Донбасс Россия Украина Минск ООН резолюция соглашения Сергеев Васильев
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