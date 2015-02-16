Боевики продолжают обстрелы сил АТО под Луганском и Донецком

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе и ведут обстрелы из всех видов оружия.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Множественные обстрелы позиций украинских войск на протяжении последних суток также зафиксированы на Донецком и Луганском направлениях. Обстрелы велись из стрелкового оружия, минометов, танков, ствольной артиллерии и РСЗО", - подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что были зафиксированы "попытки атаки противника в районе Марьинки".

"Атаковавшая группа противника, остановленная фланговым огнем украинских войск, была вынуждена отойти на исходный рубеж", - добавил Тымчук.

Кроме того, в направлении Мариуполя 15 февраля украинская артиллерия "неоднократно наносила удары по формированиям российско-террористических войск, пытавшимся контратаковать в районе н.п.Широкино со стороны н.п.Безыменное".

"С наступлением "режима прекращения огня" украинская артиллерия прекратила нанесение ударов, чем воспользовался противник, пытаясь наносить удары по выявленным позициям. Одновременно противник начал подвод бронетехники к "переднему краю", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что силами АТО были отбиты танковые атаки боевиков под Дебальцево.