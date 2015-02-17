Штаб АТО о ситуации в Дебальцево: обстановка меняется каждый час

Ситуация вокруг Дебальцево остается исключительно сложной и меняется каждый час.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Несколько диверсионно-разведывательных групп противника ворвались в город и вели бои с подразделениями сил АТО. Ближе к вечеру часть населенного пункта была захвачена незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

В то же время, украинские подразделения после маневра сумели удержать противника.

"Подразделения сил АТО, после маневрирования, огнем сдерживают противника. В настоящее время идут ожесточенные бои", - сообщили в штабе.

Кроме того, в пресс-центре подчеркнули, что впервые после введения режима прекращения огня боевики сами признали, что нарушили его.

В частности представитель ДНР Басурин лично заявлял о том, что боевики не прекращают обстрелы Дебальцево, и "имеют право" его обстреливать, поскольку это, по его мнению, "их" территория.

По данным пресс-центра, сегодня Дебальцево неоднократно подвергался обстрелам ирз реактивных систем залпового огня и артиллерии. При этом боевики несколько раз штурмовали позиции украинских войск и штаб направления.

Кроме того, сегодня в городе Соледаре состоялись переговоры участников Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Представители боевиков фактически заблокировали приезд наблюдателей миссии ОБСЕ в Дебальцево, объясняя это отсутствием связи со своими передовыми подразделениями, и неподконтрольными бандформированиями.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество жестко осудить действия России и боевиков под Дебальцево и остановить войну в центре Европы.