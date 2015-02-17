Порошенко призвал мир остановить войну в центре Европы

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз и все международное сообщество к жесткой реакции на действия боевиков и России.

Об этом глава государства заявил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает его пресс-служба.

Порошенко и Меркель осудили нарушения режима прекращения огня в Дебальцево.

"Это циничная атака на Минские договоренности", - заявил он.

"Сегодня мир должен остановить агрессора. Обращаюсь к постоянным членам Совета Безопасности ООН не допустить дальнейшего нарушения основоположных принципов и норм ООН и развертывания полномасштабных военных действий в самом центре Европы ", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее посол США Джеффри Пайетт также обвинил боевиков и Россию в грубом нарушении Минских договоренностей.